Bugünkü TOYOW Fiyatı

Bugünkü TOYOW (TTN) fiyatı $ 0,1529 olup, son 24 saatte % 0,19 değişim gösterdi. Mevcut TTN / USD dönüşüm oranı TTN başına $ 0,1529 şeklindedir.

TOYOW, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TTN şeklindedir. Son 24 saat içinde TTN, $ 0,1526 (en düşük) ile $ 0,1544 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TTN, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde -%0,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 305,99K seviyesine ulaştı.

TOYOW (TTN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri -- Hacim (24 Sa) $ 305,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,90M Dolaşım Arzı -- Toplam Arz 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki TOYOW piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 305,99K. Dolaşımdaki TTN arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,90M.