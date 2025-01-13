TENUP Fiyatı(TUP)
Bugün için TENUP (TUP) mevcut fiyatı 0.02137 USD ve mevcut piyasa değeri $ 2.25M USD. TUP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar TENUP Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 57.20K USD
- Gün içindeki TENUP fiyat değişimi -3.34%
- Dolaşımdaki arz: 105.37M USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için TENUP fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0007384
|-3.34%
|30 Gün
|$ -0.0143
|-40.09%
|60 Gün
|$ +0.01131
|+112.42%
|90 Gün
|$ +0.0114
|+114.34%
En güncel TENUP fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
-4.52%
-3.34%
-5.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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TENUP hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
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Miktar
1 TUP = 0.02137 USD