Bugünkü Turtle Fiyatı

Bugünkü Turtle (TURTLE) fiyatı $ 0,06169 olup, son 24 saatte % 4,66 değişim gösterdi. Mevcut TURTLE / USD dönüşüm oranı TURTLE başına $ 0,06169 şeklindedir.

Turtle, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TURTLE şeklindedir. Son 24 saat içinde TURTLE, $ 0,05682 (en düşük) ile $ 0,06749 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TURTLE, son bir saatte -%2,13 ve son 7 günde +%1,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 243,85K seviyesine ulaştı.

Turtle (TURTLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 243,85K$ 243,85K $ 243,85K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,69M$ 61,69M $ 61,69M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

