Bugünkü TXC Fiyatı

Bugünkü TXC (TXC) fiyatı $ 1,153 olup, son 24 saatte % 12,81 değişim gösterdi. Mevcut TXC / USD dönüşüm oranı TXC başına $ 1,153 şeklindedir.

TXC, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TXC şeklindedir. Son 24 saat içinde TXC, $ 1,012 (en düşük) ile $ 1,216 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TXC, son bir saatte +%0,78 ve son 7 günde -%29,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 47,16K seviyesine ulaştı.

TXC (TXC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 47,16K$ 47,16K $ 47,16K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 407,47M$ 407,47M $ 407,47M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 353.396.296 353.396.296 353.396.296 Herkese Açık Blok Zinciri TEXITCOIN

Şu anki TXC piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 47,16K. Dolaşımdaki TXC arzı -- olup, toplam arzı 353396296. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 407,47M.