Bugünkü Tx24 Fiyatı

Bugünkü Tx24 (TXT) fiyatı $ 0,00523 olup, son 24 saatte % 7,39 değişim gösterdi. Mevcut TXT / USD dönüşüm oranı TXT başına $ 0,00523 şeklindedir.

Tx24, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TXT şeklindedir. Son 24 saat içinde TXT, $ 0,00483 (en düşük) ile $ 0,00626 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TXT, son bir saatte -%4,22 ve son 7 günde -%11,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 6,83K seviyesine ulaştı.

Tx24 (TXT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 6,83K$ 6,83K $ 6,83K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,05M$ 1,05M $ 1,05M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki Tx24 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 6,83K. Dolaşımdaki TXT arzı -- olup, toplam arzı 200000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,05M.