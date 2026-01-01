Bugünkü Dino Tycoon Fiyatı

Bugünkü Dino Tycoon (TYCOON) fiyatı $ 0,006201 olup, son 24 saatte % 0,98 değişim gösterdi. Mevcut TYCOON / USD dönüşüm oranı TYCOON başına $ 0,006201 şeklindedir.

Dino Tycoon, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,36M ile 1900. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 218,83M TYCOON şeklindedir. Son 24 saat içinde TYCOON, $ 0,005852 (en düşük) ile $ 0,006749 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,08980862382890592 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,003961085590450459 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TYCOON, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde -%0,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,80K seviyesine ulaştı.

Dino Tycoon (TYCOON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1900 Piyasa Değeri $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Hacim (24 Sa) $ 54,80K$ 54,80K $ 54,80K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,20M$ 6,20M $ 6,20M Dolaşım Arzı 218,83M 218,83M 218,83M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %21,88 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Dino Tycoon piyasa değeri $ 1,36M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,80K. Dolaşımdaki TYCOON arzı 218,83M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,20M.