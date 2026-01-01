Bugünkü UnifAI Fiyatı

Bugünkü UnifAI (UAI) fiyatı $ 0.1353 olup, son 24 saatte % 2.94 değişim gösterdi. Mevcut UAI / USD dönüşüm oranı UAI başına $ 0.1353 şeklindedir.

UnifAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.34M ile 536. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 239.00M UAI şeklindedir. Son 24 saat içinde UAI, $ 0.1337 (en düşük) ile $ 0.1461 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.28594907853603924 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.05181624964526384 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UAI, son bir saatte -0.08% ve son 7 günde -1.25% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 138.83K seviyesine ulaştı.

UnifAI (UAI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.536 Piyasa Değeri $ 32.34M$ 32.34M $ 32.34M Hacim (24 Sa) $ 138.83K$ 138.83K $ 138.83K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 135.30M$ 135.30M $ 135.30M Dolaşım Arzı 239.00M 239.00M 239.00M Maksimum Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Dolaşım Oranı 23.90% Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki UnifAI piyasa değeri $ 32.34M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 138.83K. Dolaşımdaki UAI arzı 239.00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 135.30M.