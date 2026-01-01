Bugünkü Uber Fiyatı

Bugünkü Uber (UBERON) fiyatı $ 82,01 olup, son 24 saatte % 0,30 değişim gösterdi. Mevcut UBERON / USD dönüşüm oranı UBERON başına $ 82,01 şeklindedir.

Uber, şu anda piyasa değeri açısından $ 929,01K ile 2093. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 11,33K UBERON şeklindedir. Son 24 saat içinde UBERON, $ 81,64 (en düşük) ile $ 82,56 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 145,09739014986184 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 78,36743133049995 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UBERON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 69,09K seviyesine ulaştı.

Uber (UBERON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2093 Piyasa Değeri $ 929,01K$ 929,01K $ 929,01K Hacim (24 Sa) $ 69,09K$ 69,09K $ 69,09K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 929,01K$ 929,01K $ 929,01K Dolaşım Arzı 11,33K 11,33K 11,33K Toplam Arz 11.327,98731861 11.327,98731861 11.327,98731861 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

