Bugünkü UCN Fiyatı

Bugünkü UCN (UCN) fiyatı $ 1.756,66 olup, son 24 saatte % 0,18 değişim gösterdi. Mevcut UCN / USD dönüşüm oranı UCN başına $ 1.756,66 şeklindedir.

UCN, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- UCN şeklindedir. Son 24 saat içinde UCN, $ 1.746 (en düşük) ile $ 1.764 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UCN, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%1,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,83M seviyesine ulaştı.

UCN (UCN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 2,83M$ 2,83M $ 2,83M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 175,67M$ 175,67M $ 175,67M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000 100.000 100.000 Herkese Açık Blok Zinciri UCHAIN

