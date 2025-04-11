UMA (UMA) Nedir?

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, UMA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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UMA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, UMA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte UMA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen UMA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

UMA Fiyat Geçmişi

UMA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak UMA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen UMA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

UMA (UMA) Satın Alma

Nasıl UMA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım UMA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

UMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UMA / VND ₫ 27,356.3829 1 UMA / AUD A$ 1.70704 1 UMA / GBP ￡ 0.810844 1 UMA / EUR € 0.938872 1 UMA / USD $ 1.0669 1 UMA / MYR RM 4.715698 1 UMA / TRY ₺ 40.595545 1 UMA / JPY ¥ 153.356206 1 UMA / RUB ₽ 89.235516 1 UMA / INR ₹ 91.924104 1 UMA / IDR Rp 18,083.048135 1 UMA / KRW ₩ 1,515.478105 1 UMA / PHP ₱ 60.770624 1 UMA / EGP ￡E. 54.753308 1 UMA / BRL R$ 6.252034 1 UMA / CAD C$ 1.482991 1 UMA / BDT ৳ 129.660357 1 UMA / NGN ₦ 1,704.308736 1 UMA / UAH ₴ 44.16966 1 UMA / VES Bs 75.7499 1 UMA / PKR Rs 299.180098 1 UMA / KZT ₸ 551.363251 1 UMA / THB ฿ 35.751819 1 UMA / TWD NT$ 34.492877 1 UMA / AED د.إ 3.915523 1 UMA / CHF Fr 0.864189 1 UMA / HKD HK$ 8.268475 1 UMA / MAD .د.م 9.92217 1 UMA / MXN $ 21.722084

UMA Kaynağı

UMA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: UMA Hakkında Diğer Sorular Bugünkü UMA (UMA) fiyatı nedir? Canlı UMA (UMA) fiyatı, 1.0669 USD . UMA (UMA) varlığının piyasa değeri nedir? UMA varlığının mevcut piyasa değeri, $ 92.00M USD . Mevcut UMA arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 1.0669 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. UMA (UMA) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut UMA (UMA) arzı, 86.23M USD . UMA (UMA) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek UMA (UMA) fiyatı, 43.226 USD . UMA (UMA) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? UMA (UMA) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 571.45K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

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