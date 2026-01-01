Bugünkü UnitedHealth Fiyatı

Bugünkü UnitedHealth (UNHON) fiyatı $ 331,92 olup, son 24 saatte % 0,73 değişim gösterdi. Mevcut UNHON / USD dönüşüm oranı UNHON başına $ 331,92 şeklindedir.

UnitedHealth, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,10M ile 2002. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,30K UNHON şeklindedir. Son 24 saat içinde UNHON, $ 330,54 (en düşük) ile $ 336,41 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 390,3287355029531 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 304,5677510227731 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UNHON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,81K seviyesine ulaştı.

UnitedHealth (UNHON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2002 Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Hacim (24 Sa) $ 55,81K$ 55,81K $ 55,81K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 3,30K 3,30K 3,30K Toplam Arz 3.299,45193252 3.299,45193252 3.299,45193252 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki UnitedHealth piyasa değeri $ 1,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,81K. Dolaşımdaki UNHON arzı 3,30K olup, toplam arzı 3299.45193252. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,10M.