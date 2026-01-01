Bugünkü UOMI Fiyatı

Bugünkü UOMI (UOMI) fiyatı $ 0,001309 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut UOMI / USD dönüşüm oranı UOMI başına $ 0,001309 şeklindedir.

UOMI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- UOMI şeklindedir. Son 24 saat içinde UOMI, $ 0,001309 (en düşük) ile $ 0,001309 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UOMI, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%3,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

UOMI (UOMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,44M$ 6,44M $ 6,44M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 4.919.219.238 4.919.219.238 4.919.219.238 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki UOMI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki UOMI arzı -- olup, toplam arzı 4919219238. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,44M.