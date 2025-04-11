USDP (USDP) Nedir?

Eylül 2018'de kurulan Pax Dollar, düz teminatlı bir stabilcoindir. Stabilcoinler, belirli bir sabit varlığa veya varlık sepetine göre stabilcoin fiyatının volatilitesini en aza indirmek için tasarlanmış kripto para birimleridir. Bir stabilcoin, bir kripto para birimine veya itibari paraya sabitlenebilir. Bazı durumlarda, emtialar için bile alınıp satılabilir. Pax Dollar, fiyat riskini en aza indirerek blok zinciri varlıklarıyla işlem yapma avantajı sunar. Pax Dollar tokenleri (USDP) Ethereum blok zincirinde ERC-20 tokeni olarak çıkarılır ve Paxos'un sahip olduğu ABD banka hesaplarında tutulan USD aracılığıyla 1:1 oranında teminatlandırılır.

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USDP Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, USDP, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte USDP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen USDP fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

USDP Fiyat Geçmişi

USDP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak USDP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen USDP fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

USDP (USDP) Satın Alma

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USDP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDP / VND ₫ 25,661.5128 1 USDP / AUD A$ 1.591272 1 USDP / GBP ￡ 0.760608 1 USDP / EUR € 0.880704 1 USDP / USD $ 1.0008 1 USDP / MYR RM 4.423536 1 USDP / TRY ₺ 38.070432 1 USDP / JPY ¥ 143.91504 1 USDP / RUB ₽ 83.3166 1 USDP / INR ₹ 86.158872 1 USDP / IDR Rp 16,962.70932 1 USDP / KRW ₩ 1,421.58636 1 USDP / PHP ₱ 57.0456 1 USDP / EGP ￡E. 51.361056 1 USDP / BRL R$ 5.874696 1 USDP / CAD C$ 1.391112 1 USDP / BDT ৳ 121.627224 1 USDP / NGN ₦ 1,598.717952 1 USDP / UAH ₴ 41.43312 1 USDP / VES Bs 71.0568 1 USDP / PKR Rs 280.644336 1 USDP / KZT ₸ 517.203432 1 USDP / THB ฿ 33.5268 1 USDP / TWD NT$ 32.365872 1 USDP / AED د.إ 3.672936 1 USDP / CHF Fr 0.810648 1 USDP / HKD HK$ 7.7562 1 USDP / MAD .د.م 9.30744 1 USDP / MXN $ 20.36628

USDP Kaynağı

USDP hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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