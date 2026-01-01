Bugünkü Vameon Fiyatı

Bugünkü Vameon (VAMEON) fiyatı $ 0,00001843 olup, son 24 saatte % 0,53 değişim gösterdi. Mevcut VAMEON / USD dönüşüm oranı VAMEON başına $ 0,00001843 şeklindedir.

Vameon, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,60M ile 1335. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 249,41B VAMEON şeklindedir. Son 24 saat içinde VAMEON, $ 0,00001837 (en düşük) ile $ 0,00001854 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000941194040872492 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000004946453995299 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VAMEON, son bir saatte +%0,21 ve son 7 günde +%6,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 61,76K seviyesine ulaştı.

Vameon (VAMEON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1335 Piyasa Değeri $ 4,60M$ 4,60M $ 4,60M Hacim (24 Sa) $ 61,76K$ 61,76K $ 61,76K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,43M$ 18,43M $ 18,43M Dolaşım Arzı 249,41B 249,41B 249,41B Maksimum Arz 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %24,94 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Vameon piyasa değeri $ 4,60M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 61,76K. Dolaşımdaki VAMEON arzı 249,41B olup, toplam arzı 1000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,43M.