Bugünkü canlı The Verdra fiyatı 0,63305 USD. VERDRA piyasa değeri ise -- USD. VERDRA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

VERDRA Hakkında Daha Fazla Bilgi

VERDRA Fiyat Bilgileri

VERDRA Nedir

VERDRA Whitepaper

VERDRA Resmi Websitesi

VERDRA Token Ekonomisi

VERDRA Fiyat Tahmini

VERDRA Fiyat Geçmişi

VERDRA Satın Alma Kılavuzu

VERDRA / İtibari Para Dönüştürücüsü

The Verdra Fiyatı(VERDRA)

1 VERDRA / USD Canlı Fiyatı:

$0,63305
$0,63305$0,63305
+%0,601D
USD
The Verdra (VERDRA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 23:43:11 (UTC+8)

Bugünkü The Verdra Fiyatı

Bugünkü The Verdra (VERDRA) fiyatı $ 0,63305 olup, son 24 saatte % 0,60 değişim gösterdi. Mevcut VERDRA / USD dönüşüm oranı VERDRA başına $ 0,63305 şeklindedir.

The Verdra, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- VERDRA şeklindedir. Son 24 saat içinde VERDRA, $ 0,61615 (en düşük) ile $ 0,63516 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VERDRA, son bir saatte +%1,05 ve son 7 günde -%3,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 426,17K seviyesine ulaştı.

The Verdra (VERDRA) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 426,17K
$ 426,17K$ 426,17K

$ 63,31M
$ 63,31M$ 63,31M

--
----

100.000.000
100.000.000 100.000.000

BASE

Şu anki The Verdra piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 426,17K. Dolaşımdaki VERDRA arzı -- olup, toplam arzı 100000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 63,31M.

The Verdra Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,61615
$ 0,61615$ 0,61615
24 sa Düşük
$ 0,63516
$ 0,63516$ 0,63516
24 sa Yüksek

$ 0,61615
$ 0,61615$ 0,61615

$ 0,63516
$ 0,63516$ 0,63516

--
----

--
----

+%1,05

+%0,60

-%3,23

-%3,23

The Verdra (VERDRA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için The Verdra fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0037756+%0,60
30 Gün$ +0,27807+%78,33
60 Gün$ +0,59305+%1.482,62
90 Gün$ +0,59305+%1.482,62
Bugünkü The Verdra Fiyatı Değişimi

Bugün, VERDRA, $ +0,0037756 (+%0,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

The Verdra 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,27807 (+%78,33) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

The Verdra 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, VERDRA değişimi $ +0,59305 (+%1.482,62) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

The Verdra 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,59305 (+%1.482,62) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

The Verdra (VERDRA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

The Verdra Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

The Verdra için Fiyat Tahmini

2030 için The Verdra (VERDRA) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, VERDRA için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için The Verdra (VERDRA) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında The Verdra fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

The Verdra varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? The Verdra Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, VERDRA varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl The Verdra Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

The Verdra ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de VERDRA satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, The Verdra satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, The Verdra (VERDRA) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra The Verdra anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
The Verdra (VERDRA) Satın Alma Kılavuzu

The Verdra ile Neler Yapabilirsiniz

The Verdra sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de The Verdra (VERDRA) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

The Verdra (VERDRA) Nedir?

$VERDRA is a utility-driven token backed by real-world yield generation. The tokenomics model is built to ensure fair distribution, long-term ecosystem sustainability, and alignment between investors, farmers, and the Verdra core team.

The Verdra Kaynağı

The Verdra hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Verdra Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 The Verdra ne kadar olacak?
The Verdra yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel The Verdra fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
The Verdra (VERDRA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

