Bugünkü The Verdra (VERDRA) fiyatı $ 0,63305 olup, son 24 saatte % 0,60 değişim gösterdi. Mevcut VERDRA / USD dönüşüm oranı VERDRA başına $ 0,63305 şeklindedir.

The Verdra, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- VERDRA şeklindedir. Son 24 saat içinde VERDRA, $ 0,61615 (en düşük) ile $ 0,63516 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VERDRA, son bir saatte +%1,05 ve son 7 günde -%3,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 426,17K seviyesine ulaştı.

The Verdra (VERDRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 426,17K$ 426,17K $ 426,17K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 63,31M$ 63,31M $ 63,31M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

