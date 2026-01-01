Bugünkü VFY Fiyatı

Bugünkü VFY (VFY) fiyatı $ 0,02996 olup, son 24 saatte % 4,90 değişim gösterdi. Mevcut VFY / USD dönüşüm oranı VFY başına $ 0,02996 şeklindedir.

VFY, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- VFY şeklindedir. Son 24 saat içinde VFY, $ 0,02737 (en düşük) ile $ 0,03075 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VFY, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde +%18,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 64,11K seviyesine ulaştı.

VFY (VFY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 64,11K$ 64,11K $ 64,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,96M$ 29,96M $ 29,96M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ZKVERIFY

Şu anki VFY piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 64,11K. Dolaşımdaki VFY arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,96M.