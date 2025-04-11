RoboFi (VICS) Nedir?

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

RoboFi, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, RoboFi yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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RoboFi Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, RoboFi, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VICS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen RoboFi fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

RoboFi Fiyat Geçmişi

VICS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VICS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen RoboFi fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

RoboFi (VICS) Satın Alma

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VICS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VICS / VND ₫ 687.1788 1 VICS / AUD A$ 0.04288 1 VICS / GBP ￡ 0.020368 1 VICS / EUR € 0.023584 1 VICS / USD $ 0.0268 1 VICS / MYR RM 0.118456 1 VICS / TRY ₺ 1.020008 1 VICS / JPY ¥ 3.85652 1 VICS / RUB ₽ 2.234852 1 VICS / INR ₹ 2.307748 1 VICS / IDR Rp 454.23722 1 VICS / KRW ₩ 38.06806 1 VICS / PHP ₱ 1.526528 1 VICS / EGP ￡E. 1.37618 1 VICS / BRL R$ 0.157048 1 VICS / CAD C$ 0.037252 1 VICS / BDT ৳ 3.257004 1 VICS / NGN ₦ 42.811392 1 VICS / UAH ₴ 1.10952 1 VICS / VES Bs 1.9028 1 VICS / PKR Rs 7.515256 1 VICS / KZT ₸ 13.849972 1 VICS / THB ฿ 0.897264 1 VICS / TWD NT$ 0.86698 1 VICS / AED د.إ 0.098356 1 VICS / CHF Fr 0.021708 1 VICS / HKD HK$ 0.2077 1 VICS / MAD .د.م 0.24924 1 VICS / MXN $ 0.544844

RoboFi Kaynağı

RoboFi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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