Bugünkü Velora Fiyatı

Bugünkü Velora (VLR) fiyatı $ 0,003752 olup, son 24 saatte % 2,75 değişim gösterdi. Mevcut VLR / USD dönüşüm oranı VLR başına $ 0,003752 şeklindedir.

Velora, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3795. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 VLR şeklindedir. Son 24 saat içinde VLR, $ 0,003735 (en düşük) ile $ 0,003896 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,06763306123106956 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,003787151495337969 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VLR, son bir saatte -%0,82 ve son 7 günde -%2,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,71K seviyesine ulaştı.

Velora (VLR) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3795 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 56,71K$ 56,71K $ 56,71K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,50M$ 7,50M $ 7,50M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Toplam Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Velora piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,71K. Dolaşımdaki VLR arzı 0,00 olup, toplam arzı 2000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,50M.