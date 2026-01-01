Bugünkü VPEPE Fiyatı

Bugünkü VPEPE (VPEPE) fiyatı $ 0,0131 olup, son 24 saatte % 0,76 değişim gösterdi. Mevcut VPEPE / USD dönüşüm oranı VPEPE başına $ 0,0131 şeklindedir.

VPEPE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- VPEPE şeklindedir. Son 24 saat içinde VPEPE, $ 0,0129 (en düşük) ile $ 0,0135 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VPEPE, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%3,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,02K seviyesine ulaştı.

VPEPE (VPEPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 2,02K$ 2,02K $ 2,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,40M$ 52,40M $ 52,40M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

Şu anki VPEPE piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,02K. Dolaşımdaki VPEPE arzı -- olup, toplam arzı 4000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,40M.