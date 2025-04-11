Waves Logosu

Waves Fiyatı(WAVES)

USD

Waves (WAVES) Canlı Fiyat Grafiği

$1.0641
$1.0641$1.0641
+0.15%(1D)

WAVES Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için Waves (WAVES) mevcut fiyatı 1.0648 USD ve mevcut piyasa değeri $ 125.06M USD. WAVES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar Waves Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 222.13K USD
- Gün içindeki Waves fiyat değişimi +0.15%
- Dolaşımdaki arz: 117.45M USD.

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WAVES Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Waves fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.001594+0.15%
30 Gün$ -0.376-26.10%
60 Gün$ -0.2867-21.22%
90 Gün$ -0.7234-40.46%
Bugünkü Waves Fiyatı Değişimi

Bugün, WAVES, $ +0.001594 (+0.15%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Waves 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.376 (-26.10%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Waves 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WAVES değişimi $ -0.2867 (-21.22%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Waves 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.7234 (-40.46%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WAVES Fiyat Bilgisi

En güncel Waves fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1.0395
$ 1.0395$ 1.0395

$ 1.1324
$ 1.1324$ 1.1324

$ 11.516
$ 11.516$ 11.516

+0.73%

+0.15%

-1.99%

WAVES Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 125.06M
$ 125.06M$ 125.06M

$ 222.13K
$ 222.13K$ 222.13K

117.45M
117.45M 117.45M

Waves (WAVES) Nedir?

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Waves, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Waves yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WAVES staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Waves hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Waves satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Waves Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Waves, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WAVES fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Waves fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Waves Fiyat Geçmişi

WAVES fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WAVES kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Waves fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Waves (WAVES) Satın Alma

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WAVES Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAVES / VND
27,302.5368
1 WAVES / AUD
A$1.70368
1 WAVES / GBP
0.809248
1 WAVES / EUR
0.937024
1 WAVES / USD
$1.0648
1 WAVES / MYR
RM4.706416
1 WAVES / TRY
40.51564
1 WAVES / JPY
¥153.267312
1 WAVES / RUB
89.059872
1 WAVES / INR
91.711224
1 WAVES / IDR
Rp18,047.45492
1 WAVES / KRW
1,512.49516
1 WAVES / PHP
60.651008
1 WAVES / EGP
￡E.54.67748
1 WAVES / BRL
R$6.239728
1 WAVES / CAD
C$1.480072
1 WAVES / BDT
129.405144
1 WAVES / NGN
1,700.954112
1 WAVES / UAH
44.08272
1 WAVES / VES
Bs75.6008
1 WAVES / PKR
Rs298.591216
1 WAVES / KZT
550.277992
1 WAVES / THB
฿35.681448
1 WAVES / TWD
NT$34.424984
1 WAVES / AED
د.إ3.907816
1 WAVES / CHF
Fr0.862488
1 WAVES / HKD
HK$8.2522
1 WAVES / MAD
.د.م9.90264
1 WAVES / MXN
$21.679328

Waves Kaynağı

Waves hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Waves Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

WAVES
USD

1 WAVES = 1.0648 USD

Al-Sat

WAVESUSDT
$1.0648
$1.0648$1.0648
+0.29%

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