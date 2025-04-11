WAX (WAXP) Nedir?

WAX (WAXP), 2017'de piyasaya sürülen, ilgili her taraf için e-ticaret işlemlerini daha hızlı, daha basit ve daha güvenli hale getirmek için tasarlanmış, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir blok zinciridir. WAX blok zinciri, fikir birliği mekanizması olarak devredilmiş hisse kanıtı (DPoS) kullanır. EOS ile tam uyumludur.

WAX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, WAX yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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WAX Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, WAX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WAXP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen WAX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

WAX Fiyat Geçmişi

WAXP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WAXP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen WAX fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

WAX (WAXP) Satın Alma

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WAXP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAXP / VND ₫ 519.74307 1 WAXP / AUD A$ 0.0322293 1 WAXP / GBP ￡ 0.0154052 1 WAXP / EUR € 0.0178376 1 WAXP / USD $ 0.02027 1 WAXP / MYR RM 0.0895934 1 WAXP / TRY ₺ 0.7712735 1 WAXP / JPY ¥ 2.914826 1 WAXP / RUB ₽ 1.6874775 1 WAXP / INR ₹ 1.7460578 1 WAXP / IDR Rp 343.5592705 1 WAXP / KRW ₩ 28.7925215 1 WAXP / PHP ₱ 1.1549846 1 WAXP / EGP ￡E. 1.0402564 1 WAXP / BRL R$ 0.1189849 1 WAXP / CAD C$ 0.0281753 1 WAXP / BDT ৳ 2.4634131 1 WAXP / NGN ₦ 32.3801088 1 WAXP / UAH ₴ 0.839178 1 WAXP / VES Bs 1.43917 1 WAXP / PKR Rs 5.6841134 1 WAXP / KZT ₸ 10.4753333 1 WAXP / THB ฿ 0.679045 1 WAXP / TWD NT$ 0.6555318 1 WAXP / AED د.إ 0.0743909 1 WAXP / CHF Fr 0.0164187 1 WAXP / HKD HK$ 0.1570925 1 WAXP / MAD .د.م 0.188511 1 WAXP / MXN $ 0.4124945

WAX Kaynağı

WAX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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