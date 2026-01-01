Bugünkü Whitebridge Network Fiyatı

Bugünkü Whitebridge Network (WBAI) fiyatı $ 0,005986 olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut WBAI / USD dönüşüm oranı WBAI başına $ 0,005986 şeklindedir.

Whitebridge Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,20M ile 1952. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 201,14M WBAI şeklindedir. Son 24 saat içinde WBAI, $ 0,005861 (en düşük) ile $ 0,006137 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,09146676325085583 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005773164104267516 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WBAI, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%2,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 78,65K seviyesine ulaştı.

Whitebridge Network (WBAI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1952 Piyasa Değeri $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Hacim (24 Sa) $ 78,65K$ 78,65K $ 78,65K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,99M$ 5,99M $ 5,99M Dolaşım Arzı 201,14M 201,14M 201,14M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %20,11 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

