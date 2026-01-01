Bugünkü WIKI CAT Fiyatı

Bugünkü WIKI CAT (WKC) fiyatı $ 0,00000004653 olup, son 24 saatte % 3,07 değişim gösterdi. Mevcut WKC / USD dönüşüm oranı WKC başına $ 0,00000004653 şeklindedir.

WIKI CAT, şu anda piyasa değeri açısından $ 25,40M ile 618. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 545,84T WKC şeklindedir. Son 24 saat içinde WKC, $ 0,00000004588 (en düşük) ile $ 0,00000005166 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000472824771637 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000000057105301 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WKC, son bir saatte -%0,98 ve son 7 günde -%9,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 70,37K seviyesine ulaştı.

WIKI CAT (WKC) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.618 Piyasa Değeri $ 25,40M$ 25,40M $ 25,40M Hacim (24 Sa) $ 70,37K$ 70,37K $ 70,37K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,59M$ 39,59M $ 39,59M Dolaşım Arzı 545,84T 545,84T 545,84T Maksimum Arz 850.822.824.918.178 850.822.824.918.178 850.822.824.918.178 Toplam Arz 853.278.579.305.012 853.278.579.305.012 853.278.579.305.012 Dolaşım Oranı %64,15 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki WIKI CAT piyasa değeri $ 25,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 70,37K. Dolaşımdaki WKC arzı 545,84T olup, toplam arzı 853278579305012. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,59M.