wNXM (WNXM) Nedir?

Nexus Mutual, Ethereum'un gücünü kullanarak insanların bir sigorta şirketine ihtiyaç duymadan riski birlikte paylaşabilmesini sağlar. Nexus Mutual, sigortaya merkeziyetsiz bir alternatiftir. Sigortanın gücünü insanlara geri vermek için bir mutual (bir risk paylaşım havuzu) oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanmaktadır. Platform Ethereum genel zinciri üzerine inşa edilmiştir. Herkesin üye olmasına ve teminat satın almasına olanak tanır ve tamamen üyelere ait olduğu için geleneksel sigorta şirketi fikrinin yerini almaktadır. Model, üyelerin Risk Değerlendirmesi, Hasar Değerlendirmesi ve Yönetişime katılmaları için ekonomik teşvikler alacağı için katılımı teşvik etmektedir.

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wNXM Fiyat Geleceği Tahmini

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wNXM Fiyat Geçmişi

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wNXM (WNXM) Satın Alma

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WNXM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WNXM / VND ₫ 860,255.55 1 WNXM / AUD A$ 53.3445 1 WNXM / GBP ￡ 25.498 1 WNXM / EUR € 29.524 1 WNXM / USD $ 33.55 1 WNXM / MYR RM 148.291 1 WNXM / TRY ₺ 1,276.242 1 WNXM / JPY ¥ 4,825.161 1 WNXM / RUB ₽ 2,793.0375 1 WNXM / INR ₹ 2,888.655 1 WNXM / IDR Rp 568,643.9825 1 WNXM / KRW ₩ 47,656.0975 1 WNXM / PHP ₱ 1,912.0145 1 WNXM / EGP ￡E. 1,722.1215 1 WNXM / BRL R$ 197.274 1 WNXM / CAD C$ 46.6345 1 WNXM / BDT ৳ 4,077.3315 1 WNXM / NGN ₦ 53,594.112 1 WNXM / UAH ₴ 1,388.97 1 WNXM / VES Bs 2,382.05 1 WNXM / PKR Rs 9,408.091 1 WNXM / KZT ₸ 17,338.3045 1 WNXM / THB ฿ 1,123.254 1 WNXM / TWD NT$ 1,085.3425 1 WNXM / AED د.إ 123.1285 1 WNXM / CHF Fr 27.1755 1 WNXM / HKD HK$ 260.0125 1 WNXM / MAD .د.م 312.015 1 WNXM / MXN $ 682.407

wNXM Kaynağı

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