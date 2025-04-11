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wNXM Fiyatı(WNXM)

USD

wNXM (WNXM) Canlı Fiyat Grafiği

$33.57
$33.57$33.57
0.00%(1D)

WNXM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için wNXM (WNXM) mevcut fiyatı 33.55 USD ve mevcut piyasa değeri $ 25.06M USD. WNXM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar wNXM Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 56.74K USD
- Gün içindeki wNXM fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 746.97K USD.

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WNXM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için wNXM fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 00.00%
30 Gün$ -6.06-15.30%
60 Gün$ -22.66-40.32%
90 Gün$ -40.71-54.83%
Bugünkü wNXM Fiyatı Değişimi

Bugün, WNXM, $ 0 (0.00%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

wNXM 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -6.06 (-15.30%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

wNXM 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WNXM değişimi $ -22.66 (-40.32%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

wNXM 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -40.71 (-54.83%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WNXM Fiyat Bilgisi

En güncel wNXM fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 33.55
$ 33.55$ 33.55

$ 34.88
$ 34.88$ 34.88

$ 133.9692
$ 133.9692$ 133.9692

-0.06%

0.00%

-12.91%

WNXM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 25.06M
$ 25.06M$ 25.06M

$ 56.74K
$ 56.74K$ 56.74K

746.97K
746.97K 746.97K

wNXM (WNXM) Nedir?

Nexus Mutual, Ethereum'un gücünü kullanarak insanların bir sigorta şirketine ihtiyaç duymadan riski birlikte paylaşabilmesini sağlar. Nexus Mutual, sigortaya merkeziyetsiz bir alternatiftir. Sigortanın gücünü insanlara geri vermek için bir mutual (bir risk paylaşım havuzu) oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanmaktadır. Platform Ethereum genel zinciri üzerine inşa edilmiştir. Herkesin üye olmasına ve teminat satın almasına olanak tanır ve tamamen üyelere ait olduğu için geleneksel sigorta şirketi fikrinin yerini almaktadır. Model, üyelerin Risk Değerlendirmesi, Hasar Değerlendirmesi ve Yönetişime katılmaları için ekonomik teşvikler alacağı için katılımı teşvik etmektedir.

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wNXM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, wNXM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WNXM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen wNXM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

wNXM Fiyat Geçmişi

WNXM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WNXM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen wNXM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

wNXM (WNXM) Satın Alma

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WNXM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WNXM / VND
860,255.55
1 WNXM / AUD
A$53.3445
1 WNXM / GBP
25.498
1 WNXM / EUR
29.524
1 WNXM / USD
$33.55
1 WNXM / MYR
RM148.291
1 WNXM / TRY
1,276.242
1 WNXM / JPY
¥4,825.161
1 WNXM / RUB
2,793.0375
1 WNXM / INR
2,888.655
1 WNXM / IDR
Rp568,643.9825
1 WNXM / KRW
47,656.0975
1 WNXM / PHP
1,912.0145
1 WNXM / EGP
￡E.1,722.1215
1 WNXM / BRL
R$197.274
1 WNXM / CAD
C$46.6345
1 WNXM / BDT
4,077.3315
1 WNXM / NGN
53,594.112
1 WNXM / UAH
1,388.97
1 WNXM / VES
Bs2,382.05
1 WNXM / PKR
Rs9,408.091
1 WNXM / KZT
17,338.3045
1 WNXM / THB
฿1,123.254
1 WNXM / TWD
NT$1,085.3425
1 WNXM / AED
د.إ123.1285
1 WNXM / CHF
Fr27.1755
1 WNXM / HKD
HK$260.0125
1 WNXM / MAD
.د.م312.015
1 WNXM / MXN
$682.407

wNXM Kaynağı

wNXM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi wNXM Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

WNXM
USD

1 WNXM = 33.55 USD

Al-Sat

WNXMUSDT
$33.55
$33.55$33.55
-0.48%

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