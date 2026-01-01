Bugünkü WOLFTON Fiyatı

Bugünkü WOLFTON (WOLFTON) fiyatı $ 0,000709 olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut WOLFTON / USD dönüşüm oranı WOLFTON başına $ 0,000709 şeklindedir.

WOLFTON, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- WOLFTON şeklindedir. Son 24 saat içinde WOLFTON, $ 0,000691 (en düşük) ile $ 0,000723 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WOLFTON, son bir saatte +%0,28 ve son 7 günde +%4,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,74K seviyesine ulaştı.

WOLFTON (WOLFTON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 8,74K$ 8,74K $ 8,74K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,13M$ 2,13M $ 2,13M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

Şu anki WOLFTON piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,74K. Dolaşımdaki WOLFTON arzı -- olup, toplam arzı 3000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,13M.