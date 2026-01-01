BorsaDEX+
Bugünkü canlı Anoma fiyatı 0,01678 USD. XAN piyasa değeri ise 41.950.000 USD. XAN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

Anoma Fiyatı(XAN)

1 XAN / USD Canlı Fiyatı:

$0,01677
$0,01677
+%0,961D
USD
Anoma (XAN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:43:49 (UTC+8)

Bugünkü Anoma Fiyatı

Bugünkü Anoma (XAN) fiyatı $ 0,01678 olup, son 24 saatte % 0,96 değişim gösterdi. Mevcut XAN / USD dönüşüm oranı XAN başına $ 0,01678 şeklindedir.

Anoma, şu anda piyasa değeri açısından $ 41,95M ile 471. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,50B XAN şeklindedir. Son 24 saat içinde XAN, $ 0,01624 (en düşük) ile $ 0,01724 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,2551582195617884 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01360651814724636 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XAN, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde +%4,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 88,24K seviyesine ulaştı.

Anoma (XAN) Piyasa Bilgileri

No.471

$ 41,95M
$ 41,95M

$ 88,24K
$ 88,24K

$ 167,80M
$ 167,80M

2,50B
2,50B

10.000.000.000
10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000

%25,00

%0,01

ETH

Şu anki Anoma piyasa değeri $ 41,95M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 88,24K. Dolaşımdaki XAN arzı 2,50B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 167,80M.

Anoma Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01624
$ 0,01624
24 sa Düşük
$ 0,01724
$ 0,01724
24 sa Yüksek

$ 0,01624
$ 0,01624

$ 0,01724
$ 0,01724

$ 0,2551582195617884
$ 0,2551582195617884

$ 0,01360651814724636
$ 0,01360651814724636

-%0,24

+%0,96

+%4,54

+%4,54

Anoma (XAN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Anoma fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0001595+%0,96
30 Gün$ -0,00411-%19,68
60 Gün$ -0,01432-%46,05
90 Gün$ -0,09022-%84,32
Bugünkü Anoma Fiyatı Değişimi

Bugün, XAN, $ +0,0001595 (+%0,96) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Anoma 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00411 (-%19,68) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Anoma 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XAN değişimi $ -0,01432 (-%46,05) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Anoma 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,09022 (-%84,32) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Anoma (XAN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Anoma Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Anoma için Fiyat Tahmini

2030 için Anoma (XAN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, XAN için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Anoma (XAN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Anoma fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Anoma varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Anoma Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, XAN varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Anoma Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Anoma, Web3'ün birleşik uygulama katmanını destekleyen merkeziyetsiz bir işletim sistemidir. Anoma sayesinde geliştiriciler, herhangi bir zincirde çalışabilen tek bir uygulama yazabilir. Anoma, geliştiricileri altyapı karmaşasından kurtararak, insanların sevdiği uygulamaları ve deneyimleri oluşturmaya odaklanmalarını sağlar. Uygulama geliştirme ve kullanıcı deneyimi (UX) için optimize edilmiş, bir sonraki nesil niyet odaklı mimariyi tanıtarak; Web3'ün, işlevsellik ve kullanıcı deneyimi açısından nihayet Web2 ile rekabet edebilecek zengin bir uygulama ekosistemini desteklemesini mümkün kılar.

Anoma Kaynağı

Anoma hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Anoma Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Anoma Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Anoma ne kadar olacak?
Anoma yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Anoma fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:43:49 (UTC+8)

Anoma (XAN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Anoma Öne Çıkan Haberler

Coinbase has listed Anoma (XAN)

Coinbase has listed Anoma (XAN)

September 30, 2025
Anoma Launches Mainnet as Inclusive Web3 Operating System on Ethereum

Anoma Launches Mainnet as Inclusive Web3 Operating System on Ethereum

September 30, 2025
BREAKING: Coinbase Lists Four Altcoins for Futures Trading

BREAKING: Coinbase Lists Four Altcoins for Futures Trading

October 2, 2025
Anoma Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

$0,01677
$0,00000

$0,3705

$2,687

$117,12

$0,02298

$0,00001602

$0,000000000737

$0,01969

$0,0452507

$0,00005825

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

