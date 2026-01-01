Bugünkü Anoma Fiyatı

Bugünkü Anoma (XAN) fiyatı $ 0,01678 olup, son 24 saatte % 0,96 değişim gösterdi. Mevcut XAN / USD dönüşüm oranı XAN başına $ 0,01678 şeklindedir.

Anoma, şu anda piyasa değeri açısından $ 41,95M ile 471. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,50B XAN şeklindedir. Son 24 saat içinde XAN, $ 0,01624 (en düşük) ile $ 0,01724 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,2551582195617884 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01360651814724636 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XAN, son bir saatte -%0,24 ve son 7 günde +%4,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 88,24K seviyesine ulaştı.

Anoma (XAN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.471 Piyasa Değeri $ 41,95M$ 41,95M $ 41,95M Hacim (24 Sa) $ 88,24K$ 88,24K $ 88,24K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 167,80M$ 167,80M $ 167,80M Dolaşım Arzı 2,50B 2,50B 2,50B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %25,00 Pazar Payı %0,01 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Anoma piyasa değeri $ 41,95M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 88,24K. Dolaşımdaki XAN arzı 2,50B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 167,80M.