Chia Network (XCH) Nedir?

Chia Network, Chialisp adı verilen özel tasarlanmış bir programlama dilinde yazılan akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını ve yürütülmesini destekleyen bir blok zinciridir. Proje, BitTorrent ağının mucidi Bram Cohen tarafından kurulmuştur. Chia'nın blok zinciri, ağın güvenliğini sağlamak ve işlem doğrulama konusunda fikir birliğine varmak için Uzay ve Zaman Kanıtı (PoST) adı verilen yeni bir mutabakat mekanizmasına dayanır. Ağda ayrıca, zincirin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan ve ağ katılımcılarını ödüllendiren yerel token XCH bulunmaktadır.

Chia Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Chia Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- XCH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Chia Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Chia Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Chia Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Chia Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XCH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Chia Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Chia Network Fiyat Geçmişi

XCH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XCH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Chia Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Chia Network (XCH) Satın Alma

Nasıl Chia Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Chia Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XCH / VND ₫ 293,102.271 1 XCH / AUD A$ 18.2896 1 XCH / GBP ￡ 8.68756 1 XCH / EUR € 10.05928 1 XCH / USD $ 11.431 1 XCH / MYR RM 50.52502 1 XCH / TRY ₺ 435.06386 1 XCH / JPY ¥ 1,644.9209 1 XCH / RUB ₽ 953.23109 1 XCH / INR ₹ 984.66634 1 XCH / IDR Rp 193,745.73365 1 XCH / KRW ₩ 16,237.16395 1 XCH / PHP ₱ 651.45269 1 XCH / EGP ￡E. 586.98185 1 XCH / BRL R$ 66.98566 1 XCH / CAD C$ 15.88909 1 XCH / BDT ৳ 1,389.20943 1 XCH / NGN ₦ 18,260.33664 1 XCH / UAH ₴ 473.2434 1 XCH / VES Bs 811.601 1 XCH / PKR Rs 3,205.48102 1 XCH / KZT ₸ 5,907.42649 1 XCH / THB ฿ 382.70988 1 XCH / TWD NT$ 369.79285 1 XCH / AED د.إ 41.95177 1 XCH / CHF Fr 9.25911 1 XCH / HKD HK$ 88.59025 1 XCH / MAD .د.م 106.3083 1 XCH / MXN $ 232.39223

Chia Network Kaynağı

Chia Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Chia Network Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Chia Network (XCH) fiyatı nedir? Canlı Chia Network (XCH) fiyatı, 11.431 USD . Chia Network (XCH) varlığının piyasa değeri nedir? Chia Network varlığının mevcut piyasa değeri, $ 159.55M USD . Mevcut XCH arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 11.431 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Chia Network (XCH) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Chia Network (XCH) arzı, 13.96M USD . Chia Network (XCH) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek Chia Network (XCH) fiyatı, 2,751 USD . Chia Network (XCH) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Chia Network (XCH) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 102.80K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.