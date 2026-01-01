Bugünkü xCellar Fiyatı

Bugünkü xCellar (XCL) fiyatı $ 0,00333 olup, son 24 saatte % 0,59 değişim gösterdi. Mevcut XCL / USD dönüşüm oranı XCL başına $ 0,00333 şeklindedir.

xCellar, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,11M ile 1501. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 933,00M XCL şeklindedir. Son 24 saat içinde XCL, $ 0,00317 (en düşük) ile $ 0,00384 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,026490940102004847 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002480501181173691 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XCL, son bir saatte +%0,60 ve son 7 günde -%32,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 169,93K seviyesine ulaştı.

xCellar (XCL) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1501 Piyasa Değeri $ 3,11M$ 3,11M $ 3,11M Hacim (24 Sa) $ 169,93K$ 169,93K $ 169,93K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,16M$ 3,16M $ 3,16M Dolaşım Arzı 933,00M 933,00M 933,00M Maksimum Arz 950.000.000 950.000.000 950.000.000 Toplam Arz 950.000.000 950.000.000 950.000.000 Dolaşım Oranı %98,21 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

