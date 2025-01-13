XDB CHAIN Fiyatı(XDB)
Bugün için XDB CHAIN (XDB) mevcut fiyatı 0.0007232 USD ve mevcut piyasa değeri $ 12.44M USD. XDB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar XDB CHAIN Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 54.96K USD
- Gün içindeki XDB CHAIN fiyat değişimi -0.68%
- Dolaşımdaki arz: 17.20B USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için XDB CHAIN fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000004951
|-0.67%
|30 Gün
|$ -0.0003013
|-29.41%
|60 Gün
|$ +0.0004832
|+201.33%
|90 Gün
|$ +0.0004557
|+170.35%
En güncel XDB CHAIN fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+4.01%
-0.67%
-10.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
XDB, Gerçek Dünya Varlığı (RWA) olarak kategorize edilen XDB CHAIN'in yerel coinidir. XDB CHAIN, genellikle "yarının markalarını ve tüketicilerini güçlendiren" teknoloji olarak adlandırılan öncü bir protokol katmanını temsil eder. Bu platform, Markalı Coinlerin (BCO) hızlı ve uygun maliyetli transferini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır ve gerçek dünya faydasına (RWU) bağlı sürekli token yakma mekanizmalarını uygulayan benzersiz bir tokenomik yapının temelini oluşturur. XDB CHAIN, kullanıcı dostu olan ve açık API'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olan gelişmiş, merkeziyetsiz bir altyapı üzerinde çalışır. Bu ağ, küresel olarak çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından işletilen ve "XDB CHAIN çekirdekleri" olarak bilinen birbirine bağlı düğümlerden oluşur. XDB CHAIN sayesinde kullanıcılar ödeme ile ilgili uygulamalar ve cihazlar geliştirebilmektedir. Ayrıca, kullanıcıların ağ üzerinde kendi dijital varlıklarını basmalarına olanak tanıyarak çeşitli markalar için kitle katılımını artırmak üzere bu varlıklardan yararlanılabilmektedir
XDB CHAIN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XDB CHAIN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
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Miktar
1 XDB = 0.0007232 USD