Bugünkü X Empire Fiyatı

Bugünkü X Empire (XEMPIRE) fiyatı $ 0.00001981 olup, son 24 saatte % 3.36 değişim gösterdi. Mevcut XEMPIRE / USD dönüşüm oranı XEMPIRE başına $ 0.00001981 şeklindedir.

X Empire, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.67M ile 872. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 690.00B XEMPIRE şeklindedir. Son 24 saat içinde XEMPIRE, $ 0.0000195 (en düşük) ile $ 0.00002109 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.000579987908814942 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.000017338730558949 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XEMPIRE, son bir saatte -0.11% ve son 7 günde +8.66% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57.21K seviyesine ulaştı.

X Empire (XEMPIRE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.872 Piyasa Değeri $ 13.67M$ 13.67M $ 13.67M Hacim (24 Sa) $ 57.21K$ 57.21K $ 57.21K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13.67M$ 13.67M $ 13.67M Dolaşım Arzı 690.00B 690.00B 690.00B Maksimum Arz 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Toplam Arz 690,000,000,000 690,000,000,000 690,000,000,000 Dolaşım Oranı 100.00% Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

Şu anki X Empire piyasa değeri $ 13.67M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57.21K. Dolaşımdaki XEMPIRE arzı 690.00B olup, toplam arzı 690000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13.67M.