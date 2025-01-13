XFI Fiyatı(XFI)
Bugün için XFI (XFI) mevcut fiyatı 0.6368 USD ve mevcut piyasa değeri $ 0.00 USD. XFI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar XFI Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 249.24K USD
- Gün içindeki XFI fiyat değişimi -2.21%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için XFI fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.014391
|-2.21%
|30 Gün
|$ -0.0746
|-10.49%
|60 Gün
|$ -0.0911
|-12.52%
|90 Gün
|$ -0.4136
|-39.38%
En güncel XFI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:
+0.48%
-2.21%
+6.09%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CrossFi, gelişmiş ve modern ödeme çözümleri yaratan yeni nesil bir dijital ekosistemdir. Şirket, geleneksel finansın istikrarını ve blok zinciri teknolojisinin şeffaflığını ve güvenliğini sentezleyen benzersiz CrossFi teknolojisini kullanmaktadır. CrossFi, herhangi bir ülkenin vatandaşlarının finansal izolasyonunu ortadan kaldırmayı ve günlük rutinde kripto para birimlerinin kullanımını basitleştirmeyi amaçlamaktadır.
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Miktar
1 XFI = 0.6368 USD