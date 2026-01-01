Bugünkü XL1 Fiyatı

Bugünkü XL1 (XL1) fiyatı $ 0,0006507 olup, son 24 saatte % 0,51 değişim gösterdi. Mevcut XL1 / USD dönüşüm oranı XL1 başına $ 0,0006507 şeklindedir.

XL1, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,73M ile 1417. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,74B XL1 şeklindedir. Son 24 saat içinde XL1, $ 0,0006404 (en düşük) ile $ 0,0006797 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,003549262214266047 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000627599300698413 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XL1, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%3,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,36K seviyesine ulaştı.

XL1 (XL1) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1417 Piyasa Değeri $ 3,73M Hacim (24 Sa) $ 2,36K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,73M Dolaşım Arzı 5,74B Maksimum Arz -- Toplam Arz 38.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

