Bugünkü Dexlab Fiyatı

Bugünkü Dexlab (XLAB) fiyatı $ 0,000000557 olup, son 24 saatte % 20,48 değişim gösterdi. Mevcut XLAB / USD dönüşüm oranı XLAB başına $ 0,000000557 şeklindedir.

Dexlab, şu anda piyasa değeri açısından $ 195,88K ile 2748. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 351,67B XLAB şeklindedir. Son 24 saat içinde XLAB, $ 0,0000005219 (en düşük) ile $ 0,000000823 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000020824547284648 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000477214802538 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XLAB, son bir saatte +%4,50 ve son 7 günde +%7,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 105,91K seviyesine ulaştı.

Dexlab (XLAB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2748 Piyasa Değeri $ 195,88K Hacim (24 Sa) $ 105,91K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,79M Dolaşım Arzı 351,67B Maksimum Arz 5.000.000.000.000 Toplam Arz 4.999.990.000.000 Dolaşım Oranı %7,03 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

