Bugünkü SNAPX Fiyatı

Bugünkü SNAPX (XNAP) fiyatı $ 0,0010509 olup, son 24 saatte % 36,05 değişim gösterdi. Mevcut XNAP / USD dönüşüm oranı XNAP başına $ 0,0010509 şeklindedir.

SNAPX, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- XNAP şeklindedir. Son 24 saat içinde XNAP, $ 0,0009001 (en düşük) ile $ 0,0026189 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XNAP, son bir saatte -%1,45 ve son 7 günde -%35,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 113,38K seviyesine ulaştı.

SNAPX (XNAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 113,38K$ 113,38K $ 113,38K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,31M$ 1,31M $ 1,31M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

