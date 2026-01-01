Bugünkü Novastro Fiyatı

Bugünkü Novastro (XNL) fiyatı $ 0,0006073 olup, son 24 saatte % 10,60 değişim gösterdi. Mevcut XNL / USD dönüşüm oranı XNL başına $ 0,0006073 şeklindedir.

Novastro, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- XNL şeklindedir. Son 24 saat içinde XNL, $ 0,0006038 (en düşük) ile $ 0,0006822 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XNL, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%16,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 103,93K seviyesine ulaştı.

Novastro (XNL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 103,93K$ 103,93K $ 103,93K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 607,30K$ 607,30K $ 607,30K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Novastro piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 103,93K. Dolaşımdaki XNL arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 607,30K.