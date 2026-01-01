Bugünkü XP8 Fiyatı

Bugünkü XP8 (XP8) fiyatı $ 0,00875 olup, son 24 saatte % 1,50 değişim gösterdi. Mevcut XP8 / USD dönüşüm oranı XP8 başına $ 0,00875 şeklindedir.

XP8, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- XP8 şeklindedir. Son 24 saat içinde XP8, $ 0,0075 (en düşük) ile $ 0,00899 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XP8, son bir saatte +%9,37 ve son 7 günde -%16,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,77K seviyesine ulaştı.

XP8 (XP8) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 2,77K$ 2,77K $ 2,77K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 237,97K$ 237,97K $ 237,97K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 27.196.758 27.196.758 27.196.758 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

Şu anki XP8 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 2,77K. Dolaşımdaki XP8 arzı -- olup, toplam arzı 27196758. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 237,97K.