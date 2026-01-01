BorsaDEX+
Bugünkü canlı XPIN Network fiyatı 0,0023854 USD. XPIN piyasa değeri ise 42.233.538,6232478 USD. XPIN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

XPIN Network Fiyatı(XPIN)

1 XPIN / USD Canlı Fiyatı:

$0,0023854
$0,0023854
-%0,521D
USD
XPIN Network (XPIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:56:12 (UTC+8)

Bugünkü XPIN Network Fiyatı

Bugünkü XPIN Network (XPIN) fiyatı $ 0,0023854 olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut XPIN / USD dönüşüm oranı XPIN başına $ 0,0023854 şeklindedir.

XPIN Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 42,23M ile 470. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 17,71B XPIN şeklindedir. Son 24 saat içinde XPIN, $ 0,0022977 (en düşük) ile $ 0,0024791 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,010038547477428971 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000457316453478145 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XPIN, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde +%7,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 128,91K seviyesine ulaştı.

XPIN Network (XPIN) Piyasa Bilgileri

No.470

$ 42,23M
$ 42,23M

$ 128,91K
$ 128,91K

$ 238,54M
$ 238,54M

17,71B
17,71B

100.000.000.000
100.000.000.000

100.000.000.000
100.000.000.000

%17,70

BSC

Şu anki XPIN Network piyasa değeri $ 42,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 128,91K. Dolaşımdaki XPIN arzı 17,71B olup, toplam arzı 100000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 238,54M.

XPIN Network Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0022977
$ 0,0022977
24 sa Düşük
$ 0,0024791
$ 0,0024791
24 sa Yüksek

$ 0,0022977
$ 0,0022977

$ 0,0024791
$ 0,0024791

$ 0,010038547477428971
$ 0,010038547477428971

$ 0,000457316453478145
$ 0,000457316453478145

-%0,58

-%0,52

+%7,18

+%7,18

XPIN Network (XPIN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için XPIN Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000012469-%0,52
30 Gün$ +0,0003527+%17,35
60 Gün$ -0,0036579-%60,53
90 Gün$ +0,0015123+%173,21
Bugünkü XPIN Network Fiyatı Değişimi

Bugün, XPIN, $ -0,000012469 (-%0,52) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

XPIN Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0003527 (+%17,35) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

XPIN Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XPIN değişimi $ -0,0036579 (-%60,53) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

XPIN Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0015123 (+%173,21) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XPIN Network (XPIN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

XPIN Network Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

XPIN Network için Fiyat Tahmini

2030 için XPIN Network (XPIN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, XPIN için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için XPIN Network (XPIN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında XPIN Network fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

XPIN Network varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? XPIN Network Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, XPIN varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl XPIN Network Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

XPIN Network ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de XPIN satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, XPIN Network satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, XPIN Network (XPIN) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra XPIN Network anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
XPIN Network (XPIN) Satın Alma Kılavuzu

XPIN Network ile Neler Yapabilirsiniz

XPIN Network sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

XPIN Network (XPIN) Nedir?

XPIN Network, BNB Chain üzerindeki önde gelen DePIN projelerinden biri olarak, güvenli, verimli ve sınır tanımayan bir bağlantı için merkeziyetsiz, yapay zekâ destekli bir iletişim altyapısı sunar. 150'den fazla ülke ve bölgeyi kapsayan kablosuz erişimiyle XPIN’in Global eSIM’i, PowerLink’i ve yapay zekâ destekli dNFT'si, bağlantıda yeni bir çağ başlatırken pasif gelir fırsatlarının da kilidini açar. Dünyanın bağlantı kurma şeklini yeniden tasarlayan XPIN, yeni nesil merkeziyetsiz operatör ağını inşa etmektedir.

XPIN Network Kaynağı

XPIN Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi XPIN Network Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: XPIN Network Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 XPIN Network ne kadar olacak?
XPIN Network yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel XPIN Network fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:56:12 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

XPIN Network Öne Çıkan Haberler

BNB Chain Celebrates 5th Anniversary with $480,000 in Rewards

BNB Chain Celebrates 5th Anniversary with $480,000 in Rewards

August 22, 2025
XPIN Network: Withdrawal function suspended due to system upgrade

XPIN Network: Withdrawal function suspended due to system upgrade

October 8, 2025
$TAO and $SOL Rule the Altcoin Market over the Weekend

$TAO and $SOL Rule the Altcoin Market over the Weekend

October 20, 2025
Daha Fazla Görüntüle

XPIN Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

XPIN USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı XPIN long veya short pozisyonu açın. MEXC'de XPINUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de XPIN Network (XPIN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı XPIN Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
XPIN/USDT
$0,0023854
$0,0023854
-%0,49
%0,00 (USDT)

