Bugünkü XPIN Network Fiyatı

Bugünkü XPIN Network (XPIN) fiyatı $ 0,0023854 olup, son 24 saatte % 0,52 değişim gösterdi. Mevcut XPIN / USD dönüşüm oranı XPIN başına $ 0,0023854 şeklindedir.

XPIN Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 42,23M ile 470. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 17,71B XPIN şeklindedir. Son 24 saat içinde XPIN, $ 0,0022977 (en düşük) ile $ 0,0024791 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,010038547477428971 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000457316453478145 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XPIN, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde +%7,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 128,91K seviyesine ulaştı.

XPIN Network (XPIN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.470 Piyasa Değeri $ 42,23M$ 42,23M $ 42,23M Hacim (24 Sa) $ 128,91K$ 128,91K $ 128,91K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 238,54M$ 238,54M $ 238,54M Dolaşım Arzı 17,71B 17,71B 17,71B Maksimum Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Toplam Arz 100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 Dolaşım Oranı %17,70 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki XPIN Network piyasa değeri $ 42,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 128,91K. Dolaşımdaki XPIN arzı 17,71B olup, toplam arzı 100000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 238,54M.