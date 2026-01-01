Bugünkü OroBit Fiyatı

Bugünkü OroBit (XRB) fiyatı $ 1,8515 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut XRB / USD dönüşüm oranı XRB başına $ 1,8515 şeklindedir.

OroBit, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- XRB şeklindedir. Son 24 saat içinde XRB, $ 1,849 (en düşük) ile $ 1,8535 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XRB, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%1,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 42,20K seviyesine ulaştı.

OroBit (XRB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 42,20K$ 42,20K $ 42,20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 925,75M$ 925,75M $ 925,75M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki OroBit piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 42,20K. Dolaşımdaki XRB arzı -- olup, toplam arzı 500000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 925,75M.