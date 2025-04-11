Radix (XRD) Nedir?

Radix is a layer 1 DLT protocol specifically designed to remove the technology barriers limiting the expansion of DeFi, with a clear roadmap to infinite linear scalability. To directly address the needs of DeFi at global scale for the next 100 years, Radix has a full-stack approach: re-engineering consensus, distributed virtual machines, executable on-network code, DeFi application building, and developer incentives. With a revolutionary asset-oriented smart contract programming language Scrypto, building dApps on Radix will be fast, smooth, and will reduce the risk of hacks and exploits. Developers can earn royalties from their code components and from the blueprint catalog.

Radix, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Radix yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Radix Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Radix, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XRD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Radix fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Radix Fiyat Geçmişi

XRD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XRD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Radix fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Radix (XRD) Satın Alma

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XRD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XRD / VND ₫ 222.999777 1 XRD / AUD A$ 0.0139152 1 XRD / GBP ￡ 0.00660972 1 XRD / EUR € 0.00765336 1 XRD / USD $ 0.008697 1 XRD / MYR RM 0.03844074 1 XRD / TRY ₺ 0.33100782 1 XRD / JPY ¥ 1.2514983 1 XRD / RUB ₽ 0.72524283 1 XRD / INR ₹ 0.74915958 1 XRD / IDR Rp 147.40675755 1 XRD / KRW ₩ 12.35365365 1 XRD / PHP ₱ 0.49564203 1 XRD / EGP ￡E. 0.44659095 1 XRD / BRL R$ 0.05096442 1 XRD / CAD C$ 0.01208883 1 XRD / BDT ৳ 1.05694641 1 XRD / NGN ₦ 13.89293568 1 XRD / UAH ₴ 0.3600558 1 XRD / VES Bs 0.617487 1 XRD / PKR Rs 2.43881274 1 XRD / KZT ₸ 4.49452263 1 XRD / THB ฿ 0.29117556 1 XRD / TWD NT$ 0.28134795 1 XRD / AED د.إ 0.03191799 1 XRD / CHF Fr 0.00704457 1 XRD / HKD HK$ 0.06740175 1 XRD / MAD .د.م 0.0808821 1 XRD / MXN $ 0.17681001

Radix Kaynağı

Radix hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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