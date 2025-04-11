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XRP Fiyatı(XRP)

USD

XRP (XRP) Canlı Fiyat Grafiği

$2.0044
$2.0044$2.0044
+3.66%(1D)

XRP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bugün için XRP (XRP) mevcut fiyatı 2.0035 USD ve mevcut piyasa değeri $ 116.75B USD. XRP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anahtar XRP Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 71.01M USD
- Gün içindeki XRP fiyat değişimi +3.66%
- Dolaşımdaki arz: 58.27B USD.

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XRP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için XRP fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.070771+3.66%
30 Gün$ -0.2004-9.10%
60 Gün$ -0.4174-17.25%
90 Gün$ -0.4039-16.78%
Bugünkü XRP Fiyatı Değişimi

Bugün, XRP, $ +0.070771 (+3.66%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

XRP 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0.2004 (-9.10%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

XRP 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XRP değişimi $ -0.4174 (-17.25%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

XRP 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0.4039 (-16.78%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XRP Fiyat Bilgisi

En güncel XRP fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1.9222
$ 1.9222$ 1.9222

$ 2.0338
$ 2.0338$ 2.0338

$ 3.3986
$ 3.3986$ 3.3986

-0.27%

+3.66%

-5.62%

XRP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 116.75B
$ 116.75B$ 116.75B

$ 71.01M
$ 71.01M$ 71.01M

58.27B
58.27B 58.27B

XRP (XRP) Nedir?

Ripple, Ripple ağının tamamında dolaşımı olan Ripple ağının temel para birimidir. Toplam arzı 100 milyardır ve işlem sayısı arttıkça arzı giderek azalmaktadır. Ripple'ın işletme şirketi Ripple Labs'tır(eski adıyla OpenCoin). Ripple para birimi, ripple sistemindeki tek ortak para birimidir. Sistemdeki diğer kripto birimlerinden farklıdır. Örneğin, CNY ve USD, ağ geçitlerinde paraya çevrilemez. Başka bir ifadeyle, A ağ geçidi tarafından verilen CNY, B ağ geçidinde değil, yalnızca A ağ geçidinde nakde çevrilebilir. Aksi durumlarda, ripple sisteminde bekleyen emir yoluyla, CNY'yi B ağ geçidinde dönüştürmeniz gerekir. Ripple'nin böyle bir sınırlaması bulunmamaktadır. Ripple sistemi evrenseldir. Ripple (XRP), Bitcoin ile aynı şekilde, matematik ve kriptografiye dayalı dijital bir para birimidir. Gerçek anlamda kullanılmayan Bitcoin'den farklılığıysa, XRP'nin Ripple sisteminde bağlantı rolü oynaması ve güvenlik garantisi işlevine sahip olmasıdır. Güvenlik garantisi vazgeçilmez bir işlevdir ve bu protokole katılan ağ geçidinin az miktarda XRP'ye sahip olması gerekir.

XRP, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, XRP yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XRP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda XRP hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, XRP satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

XRP Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, XRP, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XRP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen XRP fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

XRP Fiyat Geçmişi

XRP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XRP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen XRP fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

XRP (XRP) Satın Alma

Nasıl XRP satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım XRP Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XRP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XRP / VND
51,371.7435
1 XRP / AUD
A$3.2056
1 XRP / GBP
1.52266
1 XRP / EUR
1.76308
1 XRP / USD
$2.0035
1 XRP / MYR
RM8.85547
1 XRP / TRY
76.25321
1 XRP / JPY
¥287.522285
1 XRP / RUB
167.793125
1 XRP / INR
172.681665
1 XRP / IDR
Rp33,957.622025
1 XRP / KRW
2,849.918645
1 XRP / PHP
114.11936
1 XRP / EGP
￡E.102.81962
1 XRP / BRL
R$11.78058
1 XRP / CAD
C$2.784865
1 XRP / BDT
243.485355
1 XRP / NGN
3,200.47104
1 XRP / UAH
82.9449
1 XRP / VES
Bs142.2485
1 XRP / PKR
Rs561.82147
1 XRP / KZT
1,035.388765
1 XRP / THB
฿67.07718
1 XRP / TWD
NT$64.67298
1 XRP / AED
د.إ7.352845
1 XRP / CHF
Fr1.622835
1 XRP / HKD
HK$15.527125
1 XRP / MAD
.د.م18.63255
1 XRP / MXN
$40.8714

XRP Kaynağı

XRP hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi XRP Websitesi
Blok Gezgini

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