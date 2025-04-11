Tezos (XTZ) Nedir?

Tezos, Turing-tamamlanmış akıllı sözleşmelere sahip bir blok zinciri ağıdır. Ana ağ resmi olarak Eylül 2018'de başlatıldı. Tezos, blok zinciri ağının yönetişim kusurlarını 2014 yılında fark etti ve zincir içi özerklik için bir çözüm öneren ilk kişi oldu. Tezos protokolü, parametre düzeltmeyi ve protokol yinelemeli güncellemelerini kolaylaştırmak için dikkatlice tasarlanmıştır. Zincir içi otonom sistem aracılığıyla, token sahipleri, anlaşmazlıkları çözmeye ve ağ hard forklarına veda etmeye yardımcı olacak yükseltme rotasına ve sistemin önceliğine karar verebilir. Buna ek olarak, Tezos benzersiz bir LPOS mekanizması benimser.Şu anda, dünyanın her yerinden 470'den fazla doğrulayıcı ağın korunmasına katılmıştır.Kod düzeyindeki resmi doğrulama tasarımı ile birleştiğinde, tüm ağın güvenliği garanti edilmektedir. en büyük ölçüde.

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Tezos Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Tezos, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XTZ fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Tezos fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Tezos Fiyat Geçmişi

XTZ fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XTZ kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Tezos fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Tezos (XTZ) Satın Alma

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XTZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XTZ / VND ₫ 13,987.1655 1 XTZ / AUD A$ 0.867345 1 XTZ / GBP ￡ 0.41458 1 XTZ / EUR € 0.48004 1 XTZ / USD $ 0.5455 1 XTZ / MYR RM 2.41111 1 XTZ / TRY ₺ 20.75082 1 XTZ / JPY ¥ 78.45381 1 XTZ / RUB ₽ 45.412875 1 XTZ / INR ₹ 46.96755 1 XTZ / IDR Rp 9,245.761325 1 XTZ / KRW ₩ 774.855475 1 XTZ / PHP ₱ 31.088045 1 XTZ / EGP ￡E. 28.000515 1 XTZ / BRL R$ 3.20754 1 XTZ / CAD C$ 0.758245 1 XTZ / BDT ৳ 66.294615 1 XTZ / NGN ₦ 871.40352 1 XTZ / UAH ₴ 22.5837 1 XTZ / VES Bs 38.7305 1 XTZ / PKR Rs 152.96911 1 XTZ / KZT ₸ 281.908945 1 XTZ / THB ฿ 18.26334 1 XTZ / TWD NT$ 17.646925 1 XTZ / AED د.إ 2.001985 1 XTZ / CHF Fr 0.441855 1 XTZ / HKD HK$ 4.227625 1 XTZ / MAD .د.م 5.07315 1 XTZ / MXN $ 11.100925

Tezos Kaynağı

Tezos hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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