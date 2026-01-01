Bugünkü yieldbasis Fiyatı

Bugünkü yieldbasis (YB) fiyatı $ 0,4056 olup, son 24 saatte % 2,11 değişim gösterdi. Mevcut YB / USD dönüşüm oranı YB başına $ 0,4056 şeklindedir.

yieldbasis, şu anda piyasa değeri açısından $ 35,66M ile 512. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 87,92M YB şeklindedir. Son 24 saat içinde YB, $ 0,3939 (en düşük) ile $ 0,4164 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,9394352030918264 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,35919482061601 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YB, son bir saatte -%0,79 ve son 7 günde +%4,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 92,74K seviyesine ulaştı.

yieldbasis (YB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.512 Piyasa Değeri $ 35,66M$ 35,66M $ 35,66M Hacim (24 Sa) $ 92,74K$ 92,74K $ 92,74K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 405,60M$ 405,60M $ 405,60M Dolaşım Arzı 87,92M 87,92M 87,92M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Dolaşım Oranı %8,79 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki yieldbasis piyasa değeri $ 35,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 92,74K. Dolaşımdaki YB arzı 87,92M olup, toplam arzı 700000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 405,60M.