Yield Guild Games (YGG) Nedir?

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

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Yield Guild Games Fiyat Geleceği Tahmini

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Yield Guild Games Fiyat Geçmişi

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Yield Guild Games (YGG) Satın Alma

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YGG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YGG / VND ₫ 4,243.5855 1 YGG / AUD A$ 0.263145 1 YGG / GBP ￡ 0.12578 1 YGG / EUR € 0.14564 1 YGG / USD $ 0.1655 1 YGG / MYR RM 0.73151 1 YGG / TRY ₺ 6.29562 1 YGG / JPY ¥ 23.80221 1 YGG / RUB ₽ 13.777875 1 YGG / INR ₹ 14.24955 1 YGG / IDR Rp 2,805.084325 1 YGG / KRW ₩ 235.084475 1 YGG / PHP ₱ 9.431845 1 YGG / EGP ￡E. 8.495115 1 YGG / BRL R$ 0.97314 1 YGG / CAD C$ 0.230045 1 YGG / BDT ৳ 20.113215 1 YGG / NGN ₦ 264.37632 1 YGG / UAH ₴ 6.8517 1 YGG / VES Bs 11.7505 1 YGG / PKR Rs 46.40951 1 YGG / KZT ₸ 85.528745 1 YGG / THB ฿ 5.54094 1 YGG / TWD NT$ 5.353925 1 YGG / AED د.إ 0.607385 1 YGG / CHF Fr 0.134055 1 YGG / HKD HK$ 1.282625 1 YGG / MAD .د.م 1.53915 1 YGG / MXN $ 3.367925

Yield Guild Games Kaynağı

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