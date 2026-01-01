Bugünkü YZY Fiyatı

Bugünkü YZY (YZY) fiyatı $ 0,3564 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut YZY / USD dönüşüm oranı YZY başına $ 0,3564 şeklindedir.

YZY, şu anda piyasa değeri açısından $ 106,92M ile 248. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 300,00M YZY şeklindedir. Son 24 saat içinde YZY, $ 0,356 (en düşük) ile $ 0,3586 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,1581037257728988 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,19323573050067985 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YZY, son bir saatte -%0,54 ve son 7 günde -%2,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,03K seviyesine ulaştı.

YZY (YZY) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.248 Piyasa Değeri $ 106,92M$ 106,92M $ 106,92M Hacim (24 Sa) $ 56,03K$ 56,03K $ 56,03K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 356,40M$ 356,40M $ 356,40M Dolaşım Arzı 300,00M 300,00M 300,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 999.999.642,435046 999.999.642,435046 999.999.642,435046 Dolaşım Oranı %29,99 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki YZY piyasa değeri $ 106,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,03K. Dolaşımdaki YZY arzı 300,00M olup, toplam arzı 999999642.435046. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 356,40M.