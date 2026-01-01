Bugünkü ZEROBASE Fiyatı

Bugünkü ZEROBASE (ZBT) fiyatı $ 0,15513 olup, son 24 saatte % 5,47 değişim gösterdi. Mevcut ZBT / USD dönüşüm oranı ZBT başına $ 0,15513 şeklindedir.

ZEROBASE, şu anda piyasa değeri açısından $ 34,13M ile 542. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 220,00M ZBT şeklindedir. Son 24 saat içinde ZBT, $ 0,14138 (en düşük) ile $ 0,17324 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,1331922631579274 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,06911393673402072 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZBT, son bir saatte -%0,49 ve son 7 günde +%0,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 805,45K seviyesine ulaştı.

ZEROBASE (ZBT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.542 Piyasa Değeri $ 34,13M$ 34,13M $ 34,13M Hacim (24 Sa) $ 805,45K$ 805,45K $ 805,45K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 155,13M$ 155,13M $ 155,13M Dolaşım Arzı 220,00M 220,00M 220,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %22,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki ZEROBASE piyasa değeri $ 34,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 805,45K. Dolaşımdaki ZBT arzı 220,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 155,13M.