Bugünkü Frankencoin Fiyatı

Bugünkü Frankencoin (ZCHF) fiyatı $ 1,2622 olup, son 24 saatte % 0,08 değişim gösterdi. Mevcut ZCHF / USD dönüşüm oranı ZCHF başına $ 1,2622 şeklindedir.

Frankencoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3796. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 ZCHF şeklindedir. Son 24 saat içinde ZCHF, $ 1,2609 (en düşük) ile $ 1,2654 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,4867555171082332 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,0691543241973427 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZCHF, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,47 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 48,82K seviyesine ulaştı.

Frankencoin (ZCHF) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3796 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 48,82K$ 48,82K $ 48,82K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,08M$ 12,08M $ 12,08M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 9.569.702 9.569.702 9.569.702 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Frankencoin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 48,82K. Dolaşımdaki ZCHF arzı 0,00 olup, toplam arzı 9569702. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,08M.