Horizen (ZEN) Nedir?

Horizen'in misyonu, herkesin katkılarından dolayı ödüllendirildiği adil ve kapsayıcı bir ekosistem oluşturarak insanları güçlendirmek ve dünyayı bir araya getirmektir. 2017 Mayıs ayında piyasaya sürülen platform, büyük kripto borsalarında bulunan, madenciliği yapılabilen PoW coin olarak yerel kripto para birimi ZEN'in ötesinde gerçek hayatta kullanımlar sağlar. Kullanıcılar, Horizen'in amiral gemisi uygulaması Sphere by Horizen'i kullanarak ZEN'i güvenli bir şekilde saklayabilir ve işlem yapabilir.

Horizen, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Horizen yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Horizen Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Horizen, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZEN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Horizen fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Horizen Fiyat Geçmişi

ZEN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZEN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Horizen fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Horizen (ZEN) Satın Alma

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ZEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZEN / VND ₫ 213,512.607 1 ZEN / AUD A$ 13.3232 1 ZEN / GBP ￡ 6.32852 1 ZEN / EUR € 7.32776 1 ZEN / USD $ 8.327 1 ZEN / MYR RM 36.80534 1 ZEN / TRY ₺ 316.92562 1 ZEN / JPY ¥ 1,195.00777 1 ZEN / RUB ₽ 697.38625 1 ZEN / INR ₹ 717.70413 1 ZEN / IDR Rp 141,135.57205 1 ZEN / KRW ₩ 11,844.90769 1 ZEN / PHP ₱ 474.30592 1 ZEN / EGP ￡E. 427.34164 1 ZEN / BRL R$ 48.96276 1 ZEN / CAD C$ 11.57453 1 ZEN / BDT ৳ 1,011.98031 1 ZEN / NGN ₦ 13,301.88288 1 ZEN / UAH ₴ 344.7378 1 ZEN / VES Bs 591.217 1 ZEN / PKR Rs 2,335.05734 1 ZEN / KZT ₸ 4,303.31033 1 ZEN / THB ฿ 278.78796 1 ZEN / TWD NT$ 268.79556 1 ZEN / AED د.إ 30.56009 1 ZEN / CHF Fr 6.74487 1 ZEN / HKD HK$ 64.53425 1 ZEN / MAD .د.م 77.4411 1 ZEN / MXN $ 169.8708

Horizen Kaynağı

Horizen hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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