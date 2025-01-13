ZETRIX (ZETRIX) Nedir?

Zetrix, Devlet ve Kurumsal düzeyde Web3 uygulamaları için tasarlanmış bir Katman-1 Halka Açık Blok Zinciri'dir. Zetrix, Yapay Zeka ve Blok Zinciri Teknolojilerinden yararlanarak yeni nesil gerçek dünya uygulamaları oluşturur. Zetrix ağı, Çin'in Ulusal Blok Zinciri, Xinghuo Blok Zinciri Altyapısı ve Tesisleri ile gururla işbirliği yapar ve bağlanır; uluslararası veri aktarımı sağlar ve Ethereum gibi önde gelen Halka Açık Zincirler ve Hyperledger gibi Özel Zincirlerle uyumludur.

ZETRIX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ZETRIX yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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ZETRIX Fiyat Geleceği Tahmini

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ZETRIX Fiyat Geçmişi

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ZETRIX (ZETRIX) Satın Alma

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ZETRIX Kaynağı

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