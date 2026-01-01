Bugünkü Boundless Fiyatı

Bugünkü Boundless (ZKC) fiyatı $ 0,11267 olup, son 24 saatte % 0,45 değişim gösterdi. Mevcut ZKC / USD dönüşüm oranı ZKC başına $ 0,11267 şeklindedir.

Boundless, şu anda piyasa değeri açısından $ 25,25M ile 637. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 224,12M ZKC şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKC, $ 0,1098 (en düşük) ile $ 0,11919 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,1342961487062966 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,09438212277323546 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKC, son bir saatte -%0,34 ve son 7 günde -%17,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 163,39K seviyesine ulaştı.

Boundless (ZKC) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.637 Piyasa Değeri $ 25,25M$ 25,25M $ 25,25M Hacim (24 Sa) $ 163,39K$ 163,39K $ 163,39K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 115,04M$ 115,04M $ 115,04M Dolaşım Arzı 224,12M 224,12M 224,12M Maksimum Arz ---- -- Toplam Arz 1.021.036.253 1.021.036.253 1.021.036.253 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Boundless piyasa değeri $ 25,25M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 163,39K. Dolaşımdaki ZKC arzı 224,12M olup, toplam arzı 1021036253. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,04M.