AADex Finance Fiyatı (ADE)
Bugün için canlı AADex Finance (ADE) fiyatı, 0.02802658 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 70.07K USD. ADE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AADex Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.40 USD
- Gün içindeki AADex Finance fiyat değişimi +3.18%
- Dolaşımdaki arz: 2.50M USD.
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Gün içerisinde, AADex Finance / USD fiyat değişimi, $ +0.00086381.
Son 30 gün içerisinde, AADex Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0001610239.
Son 60 gün içerisinde, AADex Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.0068320730.
Son 90 gün içerisinde, AADex Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.026203297604166685.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00086381
|+3.18%
|30 Gün
|$ -0.0001610239
|-0.57%
|60 Gün
|$ -0.0068320730
|-24.37%
|90 Gün
|$ -0.026203297604166685
|-48.31%
En güncel AADex Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+3.18%
-5.02%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.
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|1 ADE / AUD
A$0.0451227938
|1 ADE / GBP
￡0.0229817956
|1 ADE / EUR
€0.0271857826
|1 ADE / USD
$0.02802658
|1 ADE / MYR
RM0.12611961
|1 ADE / TRY
₺0.9946633242
|1 ADE / JPY
¥4.423995653
|1 ADE / RUB
₽2.8794508292
|1 ADE / INR
₹2.4262610306
|1 ADE / IDR
Rp459.4520576352
|1 ADE / PHP
₱1.646561575
|1 ADE / EGP
￡E.1.4145014926
|1 ADE / BRL
R$0.1718029354
|1 ADE / CAD
C$0.0400780094
|1 ADE / BDT
৳3.3872924588
|1 ADE / NGN
₦43.3176017822
|1 ADE / UAH
₴1.188326992
|1 ADE / VES
Bs1.48540874
|1 ADE / PKR
Rs7.811007846
|1 ADE / KZT
₸14.8837955748
|1 ADE / THB
฿0.9747644524
|1 ADE / TWD
NT$0.92487714
|1 ADE / CHF
Fr0.0255041878
|1 ADE / HKD
HK$0.2180467924
|1 ADE / MAD
.د.م0.281667129